الزعابي يكرم الشركاء الداعمين لمشاريع مركز جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

كرّم معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمشاريع المركز الاستراتيجية في عام 2017.

ويأتي التكريم انطلاقاً من استراتيجية المركز التي تعزز مفهوم الشراكة والتكامل بين المؤسسات لتحقيق الجودة في الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، كما يعكس تقدير الجهود التي بذلها شركاء المركز من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الذين عملوا بكل جهد لإنجاح فعالياته وبرامجه على مدار العام الماضي.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في كلمته خلال الحفل، إن تكريم المركز للشركاء الاستراتيجيين يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقدير الجهود التي تم بذلها من مختلف المؤسسات والهيئات لخدمة هذا الصرح الكبير.

وتوجه معاليه بالشكر إلى مختلف المؤسسات والهيئات الداعمة لعمل المركز خلال عام 2017 ورسالته الهادفة إلى مد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين مختلف ثقافات وشعوب العالم وتجسيد الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي أضحت عنوانا للتسامح والتعايش والخير.