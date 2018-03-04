الزيودي يفتتح المزرعة المائية الرأسية الأولى في منطقة الخليج

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مزرعة "بادية" العاملة بتكنولوجيا الزراعة المائية الرأسية في إمارة دبي، وتفقد التقنيات الحديثة المطبقة في المزرعة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد معاليه "أن تحقيق مفهوم الاستدامة يعد الهدف الرئيسي لرؤية الإمارات 2021 في مختلف القطاعات، ويعتمد تحقيقه على دعم وتعزيز الابتكار في كافة المجالات، لضمان الاستهلاك الأمثل للموارد الطبيعة وتحقيق استمراريتها".

وأضاف أن قطاع الزراعة والتنوع الغذائي، يعدان من أهم القطاعات التي تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والآليات الحديثة، في تنميته وضمان استدامته، لذا تدعم الوزارة ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، كافة الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزز شراكتها مع القطاع الخاص لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة.