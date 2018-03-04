شرطة الفجيرة تطلق حملة "قالولي.. فايز" للتوعية من عمليات الاحتيال والاستيلاء

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة حملتها التوعوية "قالولي.. فايز"، بهدف توعية أفراد المجتمع والجمهور وعملاء البنوك من الانسياق وراء عمليات الاحتيال والاستيلاء على مبالغهم النقدية، من خلال الحصول على بيانات البطاقة الائتمانية، وإجراء عمليات إلكترونية غير مشروعة من قبل مجهولين، وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق مستهدفات مؤشرات وزارة الداخلية بتعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمان.

وأكد المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، قيام المحتالين باتباع العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الاحتيال يمارس بشكل واسع من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات كاذبة، بهدف الحصول على أرقام البطاقات الائتمانية.

نوه الحساني الجمهور بعدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر والمتعلقة بتحديث البيانات الشخصية، لاسيما المالية، وعدم استخدام الروابط الغير موثوق بها في إدخال بيانات بطاقة البنك الإلكترونية، دون التأكد من هوية المتصل أو المرسل، موضحاً أن المؤسسات المصرفية هي الجهة المعنية في تحديث بيانات البطاقات الائتمانية.

وتحدث النقيب أيمن محمد الزحمي رئيس قسم الجرائم المنظمة لشرطة الفجيرة حول الإجراءات القانونية بعمليات الاحتيال الإلكتروني بكافة أشكاله من خلال بلاغ للشاكي وبالتواصل مع البنك المركزي والعملاء المتضررين.

ودعا الزحمي كافة أفراد المجتمع في حال التعرض لأي حالة من حالات الاحتيال الإلكتروني التواصل على الرقم 0565016966.

وتحدث الملازم أول أحمد سليمان الهنداسي منسق الحملة أن برنامج الحملة مستمر طوال شهر مارس من العام الجاري، ويتضمن أنشطة متعددة منها إرسال رسائل نصية لكافة فئات الجمهور، وفقرات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون ونشرات وبنرات لعملاء البنوك والمصارف والمراكز التجارية، بالإضافة إلى التوعية من خلال منابر مصليات الإمارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة بهدف توعية أفراد المجتمع بالأساليب الإجرامية المنتشرة الخاصة بالاحتيال الهاتفي الإلكتروني.