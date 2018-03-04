شرطة الفجيرة تنظم الملتقى السنوي الأول لمنتسبيها

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الملتقى السنوي الأول لمنتسبيها 2018، تحت شعار "مواطنة إيجابية وريادة مستدامة"، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة على مد جسور التواصل وتعميق أواصر العلاقات الاجتماعية بين الموظفين لمختلف مستوياتهم الوظيفية في العمل.

وتضمن الملتقى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية مثل كرة الطائرة ولعبة شد الحبل ومسابقات ثقافية وفعاليات تراثية شارك من خلالها الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين وأبناء الموظفين، كما تضمن الملتقى فقرة شعرية ألقاها عدد من الشعراء.

وبهذه المناسبة أكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة أهمية الملتقى الذي يجمع منتسبي منطقة الفجيرة الأمنية في أجواء اجتماعية أسرية برفقة أبناءهم خارج روتين العمل اليومي، بهدف بث روح التآلف والتقارب بين القيادة العليا والموظفين.

حضر الملتقى سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والعميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية والعميد دكتور سليمان سعيد عبيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومنتسبي منطقة الفجيرة الأمنية.

وفي ختام الملتقى كرم سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة المشاركين والجهات المتعاونة.