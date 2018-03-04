"الهلال الأحمر" تعقد ورشة عمل لشرح اتفاقية التعاون مع صيدليات "هيلث فيرست"

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقر فرع الهيئة بالعين ورشة عمل لشرح بنود اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر وشركة صيدليات "هيلث فيرست" العاملة تحت إدارة شركة بلانيت الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع أدوية مصنع جلفار في الدولة.

وقدم سالم الريس العامري مدير فرع الهلال الأحمر بالعين شرحاً لآلية العمل بالاتفاقية لرؤساء أقسام المساعدات المحلية والمحاسبين والموظفين بفروع الهيئة خلال انعقاد ورشة العمل بمدينة العين.

وأكد سالم العامري أن الاتفاقية ستوفر على الهيئة مبالغ مالية يعود فائدة ريعها على الحالات المرضية والإنسانية التي يرعاها الهلال الأحمر وشركة صيدليات "هيلث فيرست"، موضحاً أن الهيئة و"هيلث فيرست" وقعتا مؤخراً اتفاقية تهدف إلى دعم الشركة لبرامج الهلال الأحمر الطبية من خلال إمداد الهيئة بالأدوية والأجهزة الطبية بأسعار مخفضة عن سعر السوق المحلي، وفقاً لنسبة الخصم التي حددتها بنود الاتفاقية وملاحقها إلى جانب منح نسبة الخصم لجميع الحالات المرضية التي تستفيد من خدمات الهلال الأحمر الصحية والعلاجية داخل الدولة كما حددت بنود الاتفاقية أطر التنسيق وآليات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

وأشار مدير فرع الهلال الأحمر بالعين إلى أن الاتفاقية تعزز جهود الهلال الأحمر في مجال الإغاثة الطبية العاجلة أثناء الكوارث والأزمات والطوارئ وتلبي الاحتياجات الصحية للمتأثرين بالسرعة التي تتطلبها أوضاعهم الإنسانية وتترجم رغبة الطرفين في العمل سوياً من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية وتجسد حرصهما على تعزيز الصلات والتعاون، لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها الهيئة برعايتها والعناية بها.