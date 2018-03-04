"وطني" تصدر ورقة بحثية عن دور الإمارات المحلي والعالمي في التسامح

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات النسخة الثانية من قافلة التسامح تحت شعار "مبادئ وقيم زايد"، والتي تهدف في هذا العام لتعزيز قيم ومبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه المرتبطة بالتسامح والقيم النبيلة.

ومن جهته أفاد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات بأن المؤسسة حرصت على تحديث البرامج الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها، ومن أهمها مبادرة قافلة التسامح التي نجحت في 2017 واستفاد منها 333 طالباً و331 موظفاً، بالإضافة لـ 426 نزيلاً و1980 فرداً من عامة الجمهور.

ورقة بحثية: دلالات محلية وعالمية على دور الإمارات في صياغة التسامح

وفي هذا الإطار أصدرت مؤسسة وطني الإمارات ورقة بحثية تسلط الضوء على 3 محاور مرتبطة بالتسامح في مجتمع الإمارات وهي عرض الدلالات المحلية والعالمية التي توضح دور دولة الإمارات في إعادة صياغة التسامح في منطقة تعاني من الصراعات، وطرح تصور لتربية الأجيال على التسامح، وعرض التجربة الإماراتية في تعزيز السلم ومحاربة الكراهية.

وتهدف هذه الورقة إلى رصد استراتيجية الإمارات في التسامح والتعايش السلمي وإبراز أهمية قيمة التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد في المجتمع وهي الركيزة الرئيسة التي يعتمد عليها المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته والقادر على صناعة سعادته.

وحسب الإحصائيات العالمية لعامي 2016 و 2017 نجحت دولة الإمارات بتحقيق المركز الأول عربياً و الـ 21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي والذي يقيس الدعم الاجتماعي وحرية تقرير خيارات الفرد، وذلك حسب شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

كما ترتبط قيمة التسامح بأمن المجتمع وسجلت دولة الإمارات نجاحاً عالمياً باحتلالها المركز الـ 7 عالمياً في مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي لقياس رأي الأفراد حول مدى إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة في الدولة، وحصلت أيضاً على المركز الأول إقليمياً و الـ 3 عالمياً في مؤشر التسامح، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2016، وتعد الأولى عالمياً في مؤشر التسامح تجاه المقيمين حسب تقرير (انسياد 2016) والـ 3 في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبطة بدرجة التسامح وتقبل الآخر حسب تقرير (انسياد 2016).

تصور عن تربية الأجيال على التسامح

تشرح الورقة الهدف المرجو من تربية الأجيال على السلام، وذلك لتحسين الفهم والاحترام بين الثقافات المتنوعة وتحسين العلاقات بين المجموعات العرقية وبين الأمم المختلفة وإزالة كافة أشكال التمييز الثقافي والعرقي والعنصري وتعليم القواعد الضرورية للعلاقة المنسجمة والسليمة بين الأمم، بالإضافة لتشجيع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته واحترام حقه في التطور والتنمية والحصول على المعلومات والتمسك بمبادئ التسامح والتعاون والحوار.

كما يجب التنبه لمسؤولية التأكد من عدم وجود تعارض بين الهوية الوطنية والإنسانية فيكتسب الطلاب مقومات الانتماء للوطن، متمثلاً في الولاء للأسرة والمجتمع المحلي ومؤسساته والمجتمع الوطني بمنظماته وهيئاته، ويكمل ذلك بالانتماء العالمي وتنمية مسؤولية التلاميذ وتربيتهم بما يحقق البعد الإنساني الذي يقوم عليه المجتمع الدولي.

وعرضت الورقة البحثية 5 نماذج عالمية لتعليم مفاهيم السلام الأولى تعليم السلام عن طريق التأكيد على القوة ويقوم هذا المبدأ على أساس أن الحفاظ على السلام يتم عن طرق الإبقاء على تعزيز القوة العسكرية، أما النموذج الثاني فهو تعليم السلام عن طريق التوسط في الصرعات بين الأفراد والمجتمعات وحلها بالطرق السلمية، النموذج الثالث وهو تعليم السلام عن طريق تحقيق السلام الشخصي ويؤكد هذا النوع على أهمية الحاجة الشخصية للتسامح والتعاون.

أما النموذج الرابع فهو تعليم السلام كجزء من النظام العالمي ويأخذ هذا النوع في اعتباره الحاجة إلى الاعتراف بأن "العنف هو العقبة الرئيسة في سبيل السلام"، أما النموذج الخامس فهو تعليم السلام عن طريق القيم الإنسانية ومساندة الأفراد المضطهدين.