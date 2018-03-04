برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة يختتم 5 أسابيع من التدريبات

الشارقة 24 – وام:



اختتم برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة، التدريبات التي تواصلت على مدى خمسة أسابيع، حول الاتجاهات القيادية العالمية وشبكات الأعمال والإتيكيت والبروتوكول وقيادة التغيير، والتي عقدت تحت عنوان "عالمي"، في فندق عجمان سراي، خلال شهر فبراير الماضي.



وركزت جلسة الاتجاهات القيادية العالمية، على التغيرات البيئية والتحولات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية، بينما استعرض محور "الإتيكيت والبروتوكول" المعارف العملية للمشاركين لمساعدتهم على الاستعداد للتفاعل مع الزملاء والعملاء.



وتناولت جلسة التدريب على قيادة التغيير، كيفية تصميم مبادرات التغيير وتنفيذها على مستوى المؤسسة لتحقيق نتائج تجارية وثقافية نوعية.



وقال المهندس مروان بن غليطة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة: إن البرنامج يعمل على تطوير كفاءات الشباب، من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة آخر التطورات.