الهلال يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في مديرية الصعيد بشبوة

الشارقة 24 – وام:



واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، لليوم الرابع على التوالي، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي وسكان مديرية الصعيد في محافظة شبوة اليمنية.



يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة، والرامية لدعم المحافظات اليمنية المحررة، بالمساعدات الخدمية والتنموية والإغاثية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمساندة الشعب اليمني الشقيق.



ووزعت الهيئة يوم السبت، 6 آلاف سلة غذائية متنوعة المكونات ومتضمنة أصناف الغذاء الرئيسي والاستهلاكي.



وأوضح محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة، أن فريق الهيئة سارع بإغاثة أهالي وسكان مناطق المصينعة ويشبم وكافة قرى مديرية الصعيد، انطلاقاً من دورها الإنساني الفاعل في الأراضي اليمنية.



من جانبه، ثمن الشيـخ صالح بن فـريد العـولقي عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن، مشيداً بالجهود المتميزة لهيئة الهلال، في تقديم الدعم والمساعدات الغذائية والإنسانية للمعوزين بالمحافظة والمديرية على وجه الخصوص، ومثمناً ما تقدمه الهيئة من دعم نوعي وإغاثي وإنساني للشعب اليمني في المحافظات كافة.



حضر تدشين المساعدات في يومها الرابع، المهندس مبارك بن حمامة مشرف الفريق الميداني بهيئة الهلال بشبوة، والعميد ركن سالم حنتوش العولقي قائد معسكر قوات النخبة الشبوانية، والرائد أحمد علي العارب مشرف معسكر قوات النخبة بمنطقة المصينعة، وعدد من الوجهاء والأعيان وجمع من المواطنين.