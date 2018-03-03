هزاع بن زايد: صندوق دعم المواهب فرصة في إحداث نقلة رياضية

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الرياضة ركيزة من ركائز المجتمع والنهوض بالشباب في القطاعات كافة، وواجب وطني، تنهض به فئات المجتمع جميعها، منوهاً إلى أن مبادرة إنشاء صندوق لرعاية الرياضيين الموهوبين، يمنح الجميع شركات وأفراداً، فرصة المساهمة في الجهود الحكومية المستمرة، لإحداث نقلة في مجال الرياضة.



وأعرب سموه عن أمله في تحقيق أوسع مشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الرياضية المميزة، مثمناً دعم عدد من المؤسسات والأفراد حتى الآن، مؤكداً أن جهود معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الهادفة، إلى تعزيز وترسيخ حاضر الرياضة ومستقبلها في الدولة، تلقى كل الدعم وسيكون لها كل الأثر الإيجابي، خصوصاً مع إطلاق مبادرات هادفة وبعيدة المدى، مثل مبادرة دعم الموهوبين.



وكان معالي اللواء الرميثي قد كشف مؤخراً، عن تأكيد أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، من مؤسسات وأفراد استعدادها للمساهمة في رعاية الصندوق، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن المشروع الجديد، للنهوض بالرياضة والاهتمام بالأبطال القادرين، على تشريف الدولة في المحافل الرياضية العالمية، وسط توقعات في ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، وإقبال المزيد من المؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة، للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة الرياضية المهمة.