فاطمة بنت مبارك تستقبل سفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي

الشارقة 24 – وام:



استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يوم السبت، في قصر البحر بأبوظبي، عدداً من السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.



وأعربت السفيرات، وهن مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا، وميريت جوهل سفيرة مملكة الدنمارك، وفرانسيسكا إليزابيث ميندس إيسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورج، إلى جانب قرينات أعضاء السلك الدبلوماسي عن تهانيهن لسموها بمناسبة عودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن، وابتهاج الإمارات قيادة وشعباً بوصفه بطلاً من أبطالنا الميامين في ساحات الشرف والبذل، بعد أن من الله عليه بالشفاء، وتمنين مزيداً من الخير والنماء والتقدم لدولة الإمارات وشعبها، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.



وأشادت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجهودها بوصفها رفيقة درب مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما تقدمه من أعمال جليلة تزرع البسمة والأمل في نفوس أبناء الوطن، خاصة المرأة التي تمثل نصف المجتمع وشريكة الرجل في مسيرة البناء بجميع المجالات.



ونوهن بما قدمته سموها من أجل النهوض بالمرأة الإماراتية في الميادين كافة، ومبادراتها العديدة لرعاية الأمومة والطفولة وحماية النشء حاضر الوطن وبناة مستقبله الزاهر.



حضر اللقاء، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك .