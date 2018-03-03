الشيخة فاطمة تستقبل السفيرة الأميركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

الشارقة 24 – وام:



استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يوم السبت، في قصر البحر، باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها في الإمارات.



وتبادلت سموها مع السفيرة الأميركية، خلال اللقاء، الحديث حول مختلف القضايا التي تهم المرأة، وتمنت لها التوفيق في مهام عملها المستقبلية، وأشادت بجهودها وما قدمته على طريق دعم وتعزيز علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.



من جانبها، أشادت السفيرة الأميركية، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من أجل النهوض بالمرأة الإماراتية في المجالات كافة، ومبادراتها العديدة لرعاية الأمومة والطفولة وحماية النشء الذين هم أمل البلاد وبناة المستقبل.



وثمنت جهود سموها الرائدة والمتواصلة، في مجال تعزيز دور المرأة الإماراتية، جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل، في المجتمع والاهتمام الذي توليه لقضايا التنمية الاجتماعية والبيئة ورعاية الطفولة، لإعداد أجيال وفية لوطنها وقيادته .



حضر اللقاء، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.