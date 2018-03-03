محمد بن راشد يُعزي في وفاة هلال سالم المنصوري

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء في وفاة المغفور له، هلال سالم بن طراف المنصوري.



فقد زار سموه، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خيمة العزاء في منطقة ند الشبا في دبي، مساء السبت، حيث قدم سموه صادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، راجياً الخالق سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته، جميل الصبر وحسن العزاء.