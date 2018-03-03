"كهرباء دبي" ترسي عقد محطة تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي

الشارقة 24 – وام:



أرست هيئة كهرباء ومياه دبي، عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر، بتقنية التناضح العكسي بقيمة قاربت 871 مليون درهم، في مجمع محطات جبل علي، لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، على تحالف يضم شركتي أكسيونا الإسبانية وبلحصا بيسيكس كونستراكت.



وسيتم تطوير هذه المحطة الجديدة، وما يلزم ذلك من منشآت أخرى ملحقة، عن طريق مرحلتين من أغشية التناضح العكسي، فضلاً عن منشآت المعالجة الأولية، ومن المتوقع تدشينها بحلول شهر مايو 2020، للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه، لعام 2020 وما بعده.



وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إنه ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسير الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية التي تشكل جزءاً حيوياً من "خطة دبي 2021"، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى به، في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لجميع مناحي التنمية فيها.