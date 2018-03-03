الإمارات تُغيث أهالي مديرية تريم في حضرموت بمساعدات غذائية

الشارقة 24 – وام:



واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في حضرموت، عبر تقديم مساعدات غذائية لأهالي منطقة المحيضرة بمديرية تريم، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة، بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم.



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة، من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية تغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية، في مختلف المحافظات المحررة، ومنها حضرموت التي تعمل بها حالياً، عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تحسن من الحالة المعيشية لسكانها.



وسادت حالة من الفرحة بين الأهالي، ولم تفارق الابتسامة وجوههم، وذلك عقب تسلمهم المواد الإغاثية من فريق الهلال، رغم ما تحمله قلوبهم من أحزان وهموم، بسبب أوضاعهم التي يعيشونها جراء جرائم الانقلابيين، وأشادوا بدولة الإمارات العربية، قيادة وحكومة وشعباً ووقفتها الأخوية إلى جانبهم، وجهودها المتواصلة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصاً والشعب اليمني عموماً.



وقال عبد العزيز الجابري رئيس الفريق بحضرموت، إن هذه الحملة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي، عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية، موضحاً أن هذه المساعدات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء.



ولفت الجابري إلى أن هذه الحملة، تهدف إلى سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها هذه الأسر، وتسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساعها، موضحاً أن هذه المساعدات ستخفف إلى حد كبير من معاناة الأهالي هناك.