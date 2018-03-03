القوات المسلحة الإماراتية تؤمن توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قرية واحجة اليمنية

الشارقة 24 – وام:



تواصل القوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية جهودها الدؤوبة في تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني الشقيق، لمساعدتهم على تخطي الظروف العصيبة التي يمرون بها، جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك ضمن الدعم الإماراتي المستمر لليمن.



ويأتي توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تقديم كافة أنواع الدعم السخي إلى الشعب اليمني الشقيق، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لعملية توزيع المساعدات الإنسانية بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة، على الساحل الغربي لليمن .



وساهم توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي قرية واحجة التابعة إلى مديرية المخا المحررة منذ أكثر من عام، من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في عودة الحياة الطبيعية فيما حقق الهلال إنجازات كبيرة على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء.



وتقوم القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بدور كبير دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم، على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة أبناء الشعب اليمني، فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.