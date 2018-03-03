باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بلغاريا

  • السبت 03, مارس 2018 في 6:50 م
هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رومين راديف.