حمدان بن زايد يستقبل القيادات النسائية في "الهلال الأحمر"

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المرأة الإماراتية حظيت بالرعاية والاهتمام من المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، منوهاً بما تجده حالياً من دعم و تشجيع من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي مكنها من تحقيق مكتسبات كثيرة، جعلتها متميزة في بذلها وعطائها ومؤثرة في محيطها المحلي، والإقليمي، والدولي .



وقال سموه إن قيادة الدولة الرشيدة وضعت ثقتها في ابنة الإمارات، التي تسلحت بالعلم والمعرفة، وتوشحت بأنبل القيم والمبادئ، ما عزز دورها في البناء الاجتماعي وبارك جهودها في المجال الإنساني.



جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، القيادات النسائية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان .