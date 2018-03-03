"الموارد البشرية" توقع 4 مذكرات تفاهم لتسريع "التوطين" في القطاع الخاص

الشارقة 24- وام:

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 مذكرات تفاهم، مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومذكرة مشتركة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة "تيكوم".

يأتي ذلك، ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية وفي إطار تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية، تشمل الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والتطوير، العقاري إلى جانب مراكز الخدمة التي تدار بكوادر وطنية.

وقع المذكرات خلال حفل أقيم بمقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، كل من سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ومالك المالك المدير التنفيذي لمجموعة " تيكوم".

وتنص مذكرات التفاهم، على تنظيم أيام مفتوحة لإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات المسجلين في "بوابة التوطين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف توظيف من تنطبق عليهم الشروط والمعايير في الوظائف المتاحة لدى الشركات المدرجة بأسواق المال والعاملة في قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني.

كما تنص على تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الكفاءات والقدرات لدى المرشحين المختارين بعد عملية تعيينهم وتبادل الخبرات بشأن السياسات والمشاريع والحلول والمقترحات البناءة التي تساهم في تعزيز التوطين في القطاعات المستهدفة، وكذلك وضع خطط استراتيجية وتشغيلية على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز التوطين.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، : "إن مذكرات التفاهم تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في إطار من الشراكة المؤسساتية الاستراتيجية بهدف تأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بما يعزز من مشاركتها في سوق العمل الامر الذي يسهم في الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومن بينها زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص".