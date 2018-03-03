عصابة من 4 آسيويين تتاجر بالمخدرات في قبضة شرطة دبي

الشارقة 24:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، القبض في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، القبض على عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات.

ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، عملية القبض على العصابة بالناجحة والنوعية، وذلك لما تميزت به هذه العصابة من تخطيط محكم وعملية متاجرة دقيقة عقدها أحد عناصر الشرطة مع زعيم العصابة أدت إلى إلقاء القبض على المتهم الأول وشركائه في إحدى المناطق السكنية من مدينة دبي، وهم متلبسين بالجريمة.

وقال اللواء المنصوري، إن هذه الكمية الكبيرة من الحبوب المخدرة عثر عليها في 3 أكياس، الأول تم ضبطه مع المتهمين لحظة إلقاء القبض عليهم، أما الآخران فضبطا في المركب الذي تواجد فيه المتهمان الثالث والرابع، وبلغ الوزن الإجمالي للمضبوطات مجتمعة 91 كلغ و720 غراماً من حبوب الكبتاجون المحظور تداولها إلا بوصفات طبية معتمدة.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي محلياً ودولياً، وما يبذله كوادرها بمختلف مناصبهم ورتبهم من تفان وجهود مخلصة في ملاحقة وتتبع مختلف التجار والمهربين والمروجين للمخدرات، بهدف خفض الطلب عليها والحد من انتشارها بين أفراد المجتمع.

وقد أحيل المتهمون الأربعة إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل بعد اعترافهم بالجرم.