سفير الدولة في الرياض يطلع على خدمات جمعية "إنسان"

الشارقة 24 – وام:



زار سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف، وعدد من منسوبي وأبناء الجمعية.



وقام سعادة السفير بجولة في الجمعية، يرافقه مديرها شملت إدارات وأقسام الجمعية، واطلع على أهدافها ورسالتها وأبرز البرامج التي تنفذها، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مثل التدريب والتوظيف والإسكان وآلية تقديم النفقات ومشاريعها المتنوعة، وعلى آلية تقديم الخدمات في إنسان، إضافة إلى مشاهدة نماذج لأعمال أسر الجمعية المنتجة.



وعبر السفير شخبوط عن سروره بهذه الزيارة المثمرة، مشيداً بتجربة جمعية "إنسان" الريادية في مجال رعاية الأيتام والخدمات والبرامج التي تقدمها لأبنائها، وفق عمل مؤسسي منظم يلبي احتياجات المستفيدين ويحفظ كرامتهم بطرق عصرية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظيراتها في المملكة العربية السعودية .



من جهته، أعرب مدير الجمعية عن شكره وتقديره لسعادة السفير على هذه الزيارة .