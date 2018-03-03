فريق العمل الإماراتي-البريطاني يناقش تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:



ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع السابع عشر، لفريق العمل الإماراتي-البريطاني، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، يوم الأربعاء.



وناقش الاجتماع، الذي ترأس الجانب البريطاني خلاله ألستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية والقنصلية ومكافحة الإرهاب والقضايا السياسية والتعاون في المجال الاقتصادي، وسبل تعزيز فرص الاستثمار.



وقبيل الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات، والحكومة البريطانية حول الاعتراف المتبادل، بجوازات الطوارئ الصادرة من البلدين.



ويسلط الاجتماع، الذي يعقد مرتين كل عام، الضوء على جميع الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة لهما .