سعيد بن طحنون يفتتح معرض الأناقة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء الخميس، معرض الأناقة الإماراتية الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق سيتي سيزون، بمشاركة 42 مؤسسة وشركة، تمثل المغرب وإيطاليا والبحرين وعمان وتونس والسعودية، إلى جانب الإمارات التي تشارك بالنصيب الأكبر، حيث حرصت شركة مودرني لإدارة المعارض، على تنظيم المعرض لمواكبة التطورات التي شهدها سوق الأناقة على مستوى العالم.



وأثنى معالي الشيخ سعيد بن طحنون، على فكرة المعرض، والجهود التي قامت بها الشركة المنظمة في التنظيم، وتقديم الحلول المبتكرة في مجال الأناقة، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للشركات والمؤسسات من داخل وخارج الدولة.



وتضمن المعرض عرضاً للأزياء، وآخر للصور الفوتوغرافية والسيارات، بحضور مجموعة من الفنانين وممثلي وسائل الإعلام، وتم تكريم الجهات المشاركة في المعرض.