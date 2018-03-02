مدير بلدية الظفرة بالإنابة: القيادة الرشيدة حريصة على رفاه أبناء الوطن

الشارقة 24 – وام:



أشاد المهندس عتيق خميس حمد المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوامر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ببناء 400 مسكن للمواطنين في مدينة السلع .



وحيا المزروعي في تصريحات له بهذه المناسبة، الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمشاريع السكنية المتعددة التي تسهم في إرساء مجتمعات متكاملة، وتوفير الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن، من خلال توفير مقومات العيش الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدولة، وتوفر خيارات سكن متنوعة، تلبي متطلبات الأسر والعائلات في منطقة الظفرة على أكمل وجه.



وأكد حرص قيادتنا الرشيدة على توفير وتهيئة السكن الملائم، بما يعزز من استقرار الأسر للقيام بدورها تجاه مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، باعتبار أن الأسرة المستقرة تعتبر نواة للمجتمع الآمن والمستقر.



وقال إن مشروع المساكن الجديدة بمدن منطقة الظفرة، يحمل بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة ومفهوم "الفريج"، الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً، والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها.



وأوضح أن هذا ليس غريباً على القيادة الرشيدة وطموحها، لأن تكون من أفضل الحكومات في العالم وتوفير أفضل الخدمات وبجودة عالية لأهالي المنطقة، وقال إن حكومتنا الرشيدة أنشأت ووزعت 448 مسكناً في مدينة السلع خلال الأعوام السابقة، ويأتي هذا المشروع مكملاً لمشروع مساكن السلع ليصبح عدد المساكن بمدينة السلع 848 مسكناً.



وأكد حرص بلدية منطقة الظفرة على توفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي، إلى جانب توفير متعة وسهولة العيش لسكان منطقة الظفرة، في منطقة جاذبة تتميز ببيئتها الصحية ومظاهرها الحضرية، من خلال بنية تحتية وخدمات بلدية مميزة.