ولي عهد رأس الخيمة: "نمشي معاً" تعكس الصورة الإيجابية للدولة

الشارقة 24 – وام:



شارك سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مبادرة "نمشي معاً" للأولمبياد الخاص، التي أقيمت يوم الجمعة.



رافق سموه، معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ورئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وسعادة سيف سعيد غباش عضو اللجنة العليا للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وسعادة أحمد يوسف درويش عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة في حكومة رأس الخيمة، كما كانت هناك مشاركة من الفنان حسين الجسمي، وجمع كبير من ذوي الإعاقة الذهنية والعديد من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.



وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن مبادرة "نمشي معاً"، تجسد كل المفاهيم التي تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى ترسيخها داخل المجتمع الإماراتي، وتعكس الصورة الإيجابية للدولة في الخارج، ففي هذه المبادرة تتجلى ثقافة الإمارات وسياساتها العادلة، والتي تساوي بين جمع أفراد المجتمع من دون تمييز، كما تتجلى خططها في تمكين وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية، ومكوناً طبيعياً من النسيج الاجتماعي للوطن.



واعتبر سموه، أن الرياضة هي الطريقة الأمثل لجمع واستقطاب مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز التواصل بينها، لما في الرياضة من قيم ومبادئ تركز على الاحترام والتنافس الشريف والانفتاح وإبراز المهارات والطاقات.



وثمّن سموه جهود وزارة تنمية المجتمع في ترجمة رؤية الإمارات 2021، من خلال مبادراتها التي لا تركز فقط على التوعية وإشراك المجتمع في القضايا الإنسانية، بل تحرص على تفعيل دور الفئات الاجتماعية كافة، في تبني هذه القضايا والدفاع عنها، ما يسرّع في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتختصر الطريق إلى روية 2071، لنحتفي جميعاً بإماراتنا كإحدى أفضل دول العالم.



من جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، إن مبادرة تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة كانت ولا تزال محوراً أساسياً في توجهات إمارة رأس الخيمة، فبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حققت الإمارة إنجازات مشرّفة في هذا الإطار.



وأضافت معاليها قائلة: إن مبادرة "نمشي معاً" تستكمل أهدافها بوصولها إلى رأس الخيمة التي لا تدخر جهداً في توفير الدعم لكل المبادرات التنموية التي تنتهجها الإمارات والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في حياة ذوي الإعاقة، واستنهاض روح التطوع لدى مختلف الفئات الاجتماعية مما يدفع عجلة التقدم ويرسخ دعائم التنمية المستدامة.



من جهته، قال معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، إن إمارة رأس الخيمة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أرست ثقافة الرياضة وسيلة للدمج الاجتماعي من خلال دعم المبادرات الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة.