الهلال يدشن مدرسة في حضرموت بعد صيانتها

الشارقة 24 – وام:



افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة رماة الثانوية في صحراء حضرموت، بعد إعادة تأهيلها وصيانتها، وتوقفها عن النشاط منذ أكثر من عشر سنوات.



ويأتي ذلك، في إطار جهود الهيئة المتواصلة، لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية في حضرموت، وعلى رأسها القطاع التعليمي، وترميم المباني المدرسية، لتوفير المناخ والبيئة الملائمين للطلاب الدارسين بهذه المنشآت، تزامناً مع "عام زايد".



وخلال مراسيم الافتتاح، قام أحمد النيادي نائب فريق الهلال بحضرموت، يرافقه أحمد صالح المنهالي مدير عام مديرية رماة، ونبيل سعيد بن مهناء مدير عام التربية والتعليم، وعبد الفتاح سيف القعقوع مدير ثانوية رماة، وجمع من أولياء الأمور والشخصيات الاجتماعية، بجولة ميدانية في قاعات المدرسة، التي شهدت أعمال صيانة شاملة، اطلعوا خلالها على أحدث التجهيزات التي زودت بها.



وأكد عبد العزيز الجابري رئيس الفريق، حرص الهيئة على دعم قطاع التعليم في المحافظة وكافة المناطق اليمنية، لافتاً إلى أهمية إعادة افتتاح ثانوية رماة وتأهيلها بالكامل، ورفدها بالتجهيزات الداخلية من المستلزمات اللازمة، لتصبح مؤهلة لاستقبال الطلاب.



من جانبهم، أعرب المسؤولون بمديرية رماة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر، على ما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في حضرموت، وسعيهم لإعادة الأمل بعد دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية عطلت عجلة النمو فيها.