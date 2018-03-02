"الهلال" يفتتح قسماً صحياً لعلاج الأطفال من سوء التغذية بمستشفى تريم باليمن

الشارقة 24 – وام:



افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قسماً لمعالجة أمراض سوء التغذية والترقيد TFC في مستشفى تريم العام في محافظة حضر موت اليمنية، بتمويل من الهيئة وتنفيذ منظمة الصحة العالمية.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في المحافظة، لتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الخدمات الطبية، ودعم القطاع الصحي الذي يعتبر من أكثر المجالات تأثرا بالأزمات التي تشهدها اليمن.



وقال عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن افتتاح قسم معالجة أمراض سوء التغذية، يأتي في إطار جهود دعم وانعاش القطاع الصحي في المحافظة، والخطة العامة التي تسعى الهيئة لتحقيقها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO، بإيصال الخدمة الصحية للمواطن اليمني بسهولة ويسر وبإمكانيات عالية.