شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع نظيرتها في تكساس

خلال لقاء "شرطة أبوظبي" مع نظيرتها في تكساس

الشارقة 24 – وام:



بحثت شرطة أبوظبي مع نظيرتها بتكساس الأميركية، سبل تعزيز التعاون التدريبي في مجالات العمل الشرطي والأمني.



جاء ذلك خلال لقاء العقيد خلفان الكعبي نائب مدير إدارة التدريب بشرطة أبوظبي في أبوظبي، مع ويلي ريتشاردز نائب قائد شرطة تكساس في الولايات المتحدة، حيث جرى مناقشة التنسيق والتعاون لعقد دورات تدريبية بمجال التحقيقات، وابتعاث ضباط من شرطة أبوظبي، للمشاركة في الدورات التي تعقدها قيادة شرطة تكساس.



حضر اللقاء عدد من مسؤولي السفارة الأميركية لدى الدولة.