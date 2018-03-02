سعود القاسمي يشهد الحفل الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

حاكم رأس الخيمة خلال حضوره الحفل الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، حققت قفزات كبيرة في مسيرتها القرآنية المتميزة، مما أضفى عليها رونقاً خاصاً تتميز به وأصبحت نموذجاً يحتذى به، ويقصدها حفظة كتاب الله تعالى في كل عام للتنافس الإيجابي الخلاق.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي شهده سموه، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء الخميس، لتكريم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة، والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنوياً على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة.



وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن فخره واعتزازه بتتويج حفظة القرآن الكريم وسعادته بإنجازهم ومثابرتهم، مؤكداً أن القرآن الكريم كتاب نور وهداية يغرس الوسطية والاعتدال في النفوس، وهو جوهر الأخلاق السمحة ومنبع الخير للجميع.