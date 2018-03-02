بحثا آفاق التعاون

نهيان بن مبارك يستقبل المفوض العام لغرب أستراليا

  • الجمعة 02, مارس 2018 في 3:14 م
  • نهيان بن مبارك خلال استقباله المفوض العام لغرب أستراليا
    نهيان بن مبارك خلال استقباله المفوض العام لغرب أستراليا
بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، آفاق التعاون، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع معالي بانكاج سافارا المفوض العام لغرب أستراليا.
الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بقصر معاليه الخميس معالي بانكاج سافارا المفوض العام لغرب أستراليا والوفد المرافق له.

وناقش معاليه مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية غرب أستراليا، والتعاون بين البلدين وتطوير فرص العمل مع الشركات والقطاعات المختلفة لخدمة اقتصاد البلدين، وسبل تقوية العلاقات فى المجال الاستثماري .