وزير الصحة اليمني يشيد بدعم الإمارات لبلاده في المجال الإنساني

الشارقة 24 – وام:

ثمن وزير الصحة اليمني ناصر باعوم، الدعم الصحي والإنساني الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده، مشيراً إلى أن اليمن تعاني اوضاعاً صحية كارثية بسبب ما تشهده من صراع جراء الانقلاب الحوثي الذي تدعمه إيران.

وقال خلال كلمة له أمام أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي انطلقت أعماله الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة الأردن إن الصراع في اليمن أدى إلى نتائج كارثية في القطاع الصحي، حيث يفتقد 16 مليون شخص للرعاية الصحية، وهناك 1.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية، كما أن 50 بالمائة من المرافق الصحية مغلقة جزئياً أو كلياً، و17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وجود عقبات تتعلق بنقص مياه الشرب أو تقديم الخدمات كالكهرباء وغيرها.