محمد بن زايد يطلع على مراحل إنجاز عدد من المشاريع في جزيرة ياس

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية في إطلاق المشاريع النوعية التي تحقق فرصاً وأنماطاً جديدة من النمو السياحي والاقتصادي والمجتمعي، والتي تشكل عصب التقدم والتطور في المسيرة التنموية، وباعتبارها من المحركات الأساسية والمقومات الضرورية لجعل أبوظبي وجهة مفضلة، ومقصداً جاذباً عالمياً بتعدد أماكنها السياحية، و خياراتها الترفيهية التي تسخر لرفاه وسعادة سكان الإمارات وزوارها.

جاء ذلك، خلال تفقد سموه عدداً من المشاريع العمرانية والسياحية التي يتم تنفيذها في جزيرة ياس أبوظبي، شملت "خليج ياس"، والمشاريع التجارية السكنية في "ياس ويست"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي ".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته، إن التنويع في المقومات التنموية ومصادر الدخل مطلب أساسي وتطوير المرافق الحيوية، وإضافة مشاريع جديدة لمستقبل إمارة ابوظبي مرتكز لتعزيز مسيرة النهضة نحو آفاق جديدة من النمو والريادة والتنافسية.

وأكد سموه أهمية استقطاب المزيد من الصناعات السياحية العالمية والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح جزءاً من رؤية أبوظبي 2030 ووضعها على خارطة السياحة العالمية.