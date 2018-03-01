تمديد مهلة تقديم طلبات الترشح لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم الخميس، تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حتى 31 مارس الجاري.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تنويع الطلبات المشاركة وإتاحة الوقت أمام مركز الفضاء لتقييم الكم الكبير من الطلبات التي تم تلقيها إلى الآن.

وقال المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء: "لقيت دعوتنا الأخيرة لإرسال طلبات الترشح إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء تجاوباً كبيراً ونحن نفتخر بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي من رجال ونساء في حقل استكشاف الفضاء، فقد عبروا عن رغبة شديدة في الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء وفي سعي الدولة الحثيث إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال كونهم أول إماراتيين يحظون بفرصة استكشاف الفضاء".

وأضاف: "يتيح لنا التمديد الوقت الكافي لتقييم الطلبات بدقة ونود أن نشجع المزيد من المرشحين، لا سيما الأطباء والأساتذة والمهندسين للاستفادة من التسجيل بالبرنامج في أسرع وقت ممكن والمشاركة في هذه الرحلة التاريخية بالنسبة للإمارات والعالم العربي".

يشار إلى أنه منذ إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في ديسمبر 2017 تجاوز عدد المتقدمين بطلبات الالتحاق به الـ 3000 طلب، وقد شكل منهم أصحاب التخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 60% والطيارون 20% والإناث 25%. وتراوحت أعمار أغلبية المتقدمين بين 24 و36 عاماً كما يبلغ عمر أصغر المتقدمين 17 عاماً وأكبرهم 67 عاماً.

وسيجري المرشحون الذين يتم اختيارهم اختبارات نظرية وعملية، ودروس تأهيل إضافة إلى اختبارات أهلية تجري على مر أشهر، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية ويتيح برنامج التقييم المكثف لمركز محمد بن راشد للفضاء اختيار أفضل المرشحين للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن إطار رحلة الإمارات الأولى إلى الفضاء.

وسيخضع رواد الفضاء الأربعة الذين يشكلون فريق رواد الفضاء الإماراتي لسلسلة برامج تدريبية في نهاية المطاف، تنقسم إلى دورات تمتد إلى عام كامل ولتدريبات متقدمة تجري خلال فترة ممتدة على ثلاث سنوات، كذلك سيتم ابتعاثهم إلى مختلف مراكز تدريب رواد الفضاء حول العالم، حيث تتوفر أنظمة محاكاة متطورة في مجال الفضاء تتيح لهم اكتساب أفضل المهارات في هذا المجال.

ولتسجيل طلبات الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

https://mbrsc.ae/astronauts/ar/joinprogram