بلحيف النعيمي يكشف عن فعاليات مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التطوير والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018 والذي يستمر على مدار يومي الثاني عشر والثالث عشر من مارس الجاري وبحضور وزراء النقل والمواصلات دول الخليجية والعربية والعالمية.

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي الأربعاء: "بإصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قانون السكك الحديدية هذه فإنّها تنضم رسمياً إلى مجموعة مختارة من دول العالم تجني ثمار توفير خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطوراً".

وأضاف معاليه بأن القانون الجديد للسكك الحديدي يتطلب من شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تثبت للجهة الرقابية السككية المختصة، أي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان ويتوافق القانون مع رؤية الإمارات 2021 لكونه سيدعم الاستدامة البيئية وسيساهم في بناء بنية تحتية متكاملة وسيعزز من تنافسية الاقتصاد ومن ترابط مختلف أنحاء الدولة ببعضها البعض.

وقال معاليه، إن القانون الجديد سينظم الهيكلية التشريعية والقانونية التي سيعمل قطاع السكك الحديدية في إطارها فإن الجهات التي قد تتأثر بصدور هذا القانون تتضمن قطاع السكك الحديدية عموماً (شركات السكك الحديدية الحالية والمستقبلية العاملة في الدولة وموردي الخدمات لقطاع السكك الحديدية ومستخدمي خدمات السكك الحديدية سواء كركاب أو كشاحنين) ومنها على سبيل المثال شركة الاتحاد للقطارات وشركة الاتحاد للتشغيل ودوائر وهيئات النقل المحلية التي سيتعيّن عليها التنسيق مع الهيئة الوطنية للمواصلات فيما يتصل بتطبيق القانون.

ويشهد المؤتمر في دورته للعام 2018 إقبالاً كبيرة من قبل عارضين سابقين وشركات محلية وإقليمية وعالمية للتسجيل، ما يفسح المجال أمام أكثر من 290 جهة إقليمية ودولية من مشغّلي ومزوّدي ومقاولي السكك الحديدية لعرض خدماتها أمام الشراء المحتملين وتعزيز شبكة أعمالها. ووصلت نسبة العارضين السابقين المشاركين في دورة هذا العام إلى 64% حتى اليوم، وتضم القائمة كل من شركة الاتحاد للقطارات، و"إكس ريل"، و"جرينبرييه"، و"فيرجن هايبرلوب"، و"سي إيه إف"، و"أيكوم"، و"بروغريس ريل" ودائرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وتأتي هذه المشاركة في إطار جهودها لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه لتحسين نظم السكك الحديدية واستعراض خططها المستقبلية.