حمدان بن راشد يصدر تعميماً بإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد "2019"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021، وحدد التعميم تاريخ التاسع عشر من إبريل المقبل كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.

ويأتي إصدار التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018، في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال سموه "شكلت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً".