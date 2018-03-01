محمد بن راشد يطلق فعاليات "شهر القراءة " ومبادرة لدعم المكتبات المدرسية

الشارقة 24 – وام:

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فعاليات الشهر الوطني للقراءة بمبادرة نوعية، حيث أعلن سموه، عن إطلاق مبادرة لدعم المكتبات المدرسية بمليون كتاب جديد في شتى المجالات الثقافية والفكرية والمعرفية التي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة في الأجيال الجديدة.

وتأتي هذه المبادرة بمناسبة انطلاق فعاليات الشهر الوطني للقراءة، الذي سيضم أكثر من 1700 مبادرة وفعالية على مستوى دولة الإمارات، حيث دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تضافر جهود الجميع في الدولة للمشاركة في الشهر والعمل على إنجاحه وإضفاء زخم متزايد له بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، مضيفاً سموه "تنطلق اليوم في دولة الإمارات فعاليات شهر القراءة حيث يعمل الجميع لترسيخ هذه العادة الحضارية في مجتمعنا وأجيالنا ".

وقال سموه "نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لتطوير المحتوى القرائي ودعم مكتباتنا المدرسية بمليون كتاب جديد"، مضيفاً إن "هدفنا ترسيخ واقع جديد للقراءة في دولتنا".

وأضاف "لدينا قانون للقراءة ومستهدفات وطنية تشمل رفع نسبة عادة القراءة لـ 80 في المائة من الطلبة ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حالياً إلى 4000 في 2026"، موضحاً أن "هدفنا إعداد أجيال يحققون قفزات تنموية ويضمنون تفوق دولتنا وتعزيز تنافسيتنا ".

واختتم سموه بالقول "لا يمكن تكوين مجتمع متسامح وأسر متماسكة ووعي مجتمعي حضاري بدون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة ".

وتسعى مبادرة "مليون كتاب" للمكتبات المدرسية، إلى إثراء المحتوى المدرسي والجامعي في مختلف مدارس الدولة ومؤسساتها التربوية بمليون كتاب يغطي مختلف الاهتمامات والمجالات.

ويتزامن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة دعم المكتبات المدرسية بمليون كتاب، مع انطلاق فعاليات الشهر الوطني للقراءة في الإمارات الذي يصادف شهر مارس من كل عام، من خلال أكثر من 1700 مبادرة وفعالية تتناول مختلف أوجه الأنشطة القرائية والثقافية والمعرفية، وسط انخراط مختلف فئات المجتمع أفراداً ومؤسسات وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي في هذه التظاهرة المعرفية الأكبر والأشمل من نوعها سنويا على مستوى الدولة.

ومن بين الفعاليات والمبادرات الممتدة على أيام الشهر "كتاب مع وزير"، وهي مبادرة يتم فيها إعداد فيديو لمدة دقيقة يتحدث فيه أحد الوزراء عن كتاب قرأه والأثر الذي تركه الكتاب لديه بحيث يتم نشر الفيديو عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهور على القراءة.

وهناك "ساعة القراءة " بحيث يتم تخصيص ساعة محددة خلال أحد أيام شهر القراءة يختار فيها موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة كتابا لقراءته.

ومن الفعاليات الأخرى التي يتوقع أن تستقطب حضوراً متنوعاً "كرنفال القراءة"، الذي ينطلق في جميع إمارات الدولة ويشارك فيه جهات عدة، كما يشمل على فعاليات متنوعة موجهة لطلبة المدارس ولمختلف فئات المجتمع، من بينها معرض للكتاب وجلسات قرائية وورش قرائية ومسرحيات وغيرها.

ويعد الشهر الوطني للقراءة، دعامة أساسية من دعامات القانون الوطني للقراءة الصادر في العام 2016، كثمرة عام القراءة، والذي يعد أول تشريع من نوعه في المنطقة يسعى إلى وضع إطار قانوي وتنفيذي ومؤسسي مستدام لقيمة حضارية ومعنوية كالقراءة.