حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي- دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة النادي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس إدارة النادي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، والأعضاء: معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، وسعادة سامي أحمد ضاعن القمزي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري، وسعادة عبد الله محمد البسطي، وسعادة هشام عبد الله القاسم، وسعادة أحمد محمد بن حميدان.

وأعرب سمو رئيس النادي عن أمنياته لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل النادي والإنجازات الرياضية المُنتظرة منه بعد أن قرر سموه دمج الأندية الثلاث، بما يتناسب مع ما تشهده دولة الإمارات من نهضة وتطور في شتى الميادين.