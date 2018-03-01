عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الأربعاء، الاجتماع الـ 21 للمجلس، في دبي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ 20 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وقال سموه خلال الاجتماع: "إننا نعيش عاماً استثنائياً نحتفي فيه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم دولة أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز في المجالات كافة، مؤكداً سموه أن مدرسة زايد ستظل دائماً هي الملهمة لنا وللأجيال القادمة.

وأشار سموه إلى أن تدشين صرح زايد المؤسس يحمل رسالة هامة للأجيال القادمة، مؤكداً أن أرث القائد المؤسس سيظل خالداً وسيبقى علامة مضيئة تنير لهم دروباً من التميز للمضي قدماً بمسيرة نماء وازدهار وطننا المعطاء.