عبد الله بن زايد يطلق "قلادة" العلامة التجارية الجديدة لإبداعات ذوي الإعاقة

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي العلامة التجارية الجديدة لإبداعات ذوي الإعاقة في عالم المجوهرات وتحمل اسم " قلادة ".

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع، الأربعاء، بالتعاون مع "حي دبي" للتصميم بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي.

كما حضرها سعادة الدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالإضافة إلى ممثلي حي دبي للتصميم ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهات ذات صلة بالتصميم والابتكار.

وتأتي هذه الفعالية تنفيذاً لسياسة تمكين ذوي الإعاقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما تكرس الفعالية جهود وزارة تنمية المجتمع في تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة على مهارات تطلق العنان لطاقاتهم الإبداعية وتساعدهم على تحقيق استقلاليتهم المادية.