سفير الدولة في روما يلتقي رئيس قيادة الأركان للدرك الإيطالي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، في مكتبه الأربعاء، الجنرال غايتانو ماروتشيا رئيس قيادة الأركان العامة للدرك الإيطالي "الكرابينيري"، بحضور العقيد بيترو كاروتزا رئيس مكتب التخطيط والشرطة العسكرية في القيادة العامة للكرابينيري.

تم خلال اللقاء تناول مشاركة الدرك الايطالي "الكاربنيري" في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2018" في الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "الأمن الوطني يهم الجميع".

وأكد الجنرال غايتانو ماروتشيا مشاركة "الكاربنيري" بوفد رفيع المستوى لما يمثله هذا المعرض من أهمية على المستوى العالمي.

بدوره أثنى سعادة السفير الريسي على التعاون بين إيطاليا والإمارات خاصة في مجال البحث وابتكار التقنيات الأمنية واستضافة المعارض المتخصصة، الأمر الذي يعزز العلاقات بين البلدين.

تناول اللقاء أيضاً المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.