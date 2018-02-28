نهيان بن مبارك يزور جناح "شرطة أبوظبي" بمعرض "الطيران"

الشارقة 24 – وام:

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الأربعاء، بزيارة "جناح شرطة أبوظبي"، في معرض أبوظبي للطيران 2018، في دورته الخامسة، بمطار البطين للطيران الخاص.

واستمع معاليه إلى شرح قدمه الرائد طيار حماد راشد الكتبي، من إدارة طيران شرطة أبوظبي، عن طائرة الإسعاف الجوي، والمهام والخدمات الإنسانية و المجتمعية التي تقدمها الإدارة للجمهور.

واطلع على دوريات مديرية الطوارئ والسلامة العامة واستمع من النقيب أحمد حسن الحمادي، ضابط مسعف في إدارة الإسعاف، إلى شرح عن "دورية الإسعاف الرملي، ودراجة المستجيب الأول، وسيارة المستجيب الأول، وسيارة الإسعاف" كما تعرف على مهام دوريات مديرية المرور والدوريات.

كما زار الجناح الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان حيث تعرف على مهام وخدمات طائرة الإسعاف الجوي، ودورية السعادة، ودوريات الإسعاف الرملي، ودراجة المستجيب الأول، وسيارة المستجيب الأول، في جناح شرطة أبوظبي بالمعرض.