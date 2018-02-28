منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب المصري

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء، في قصر الرئاسة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي فارس المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المراسم الرئاسية.