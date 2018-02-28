"المجلس الوطني" يناقش سياسة وزارة تطوير البنية التحتية

الشارقة 24 – وام:

طالب المجلس الوطني الاتحادي - خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الأربعاء برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس - بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والمحلية لتوفير أعلى مقاييس الجودة والحماية في تنفيذ مشروعات الوزارة وتطوير خطط وبرامج العمل المشتركة للتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

حضر الجلسة، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

وقرر المجلس خلال جلسته التي ناقش فيها موضوع "سياسة وزارة تطوير البنية التحتية" إعادة التوصيات التي تبناها بشأن هذا الموضوع إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لإعادة صياغتها.

وناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور: الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م والمعايير الفنية في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.