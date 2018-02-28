عمار النعيمي يتسلم نسخة من أطروحة دكتوراه عن المسؤولية الاجتماعية للشركات

الشارقة 24 – وام:

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم.. نسخة من أطروحة الدكتوراه التي قدمها المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في جامعة أبوظبي، وتحمل عنوان "دور السياسات العامة في تشجيع القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور أصحاب المصلحة" والتي تتضمن سبعة فصول.

واستمع ولي العهد، من الدكتور سعيد سيف المطروشي صاحب الاطروحة إلى أهداف الدراسة والتي ركزت على استكشاف الدور الحكومي في تشجيع القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وخلصت الدراسة إلى أهمية الدور الحكومي في بناء السياسات العامة التي تشجع على التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الدولة وتمكين المجتمع المدني وقطاع الأعمال في مشاركة الحكومة في عملية اتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل بل وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتعزيز اقتصاد الدولة على أسس متينة تحافظ على الرفاهية والبيئة والقيم المجتمعية والتنمية البشرية في آن واحد.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بما وصل إليه شباب الإمارات من مستويات تعليمية عالية وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات على المستويين المحلي والعالمي وحرصه على مواصلة التعليم العالي ما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.. مؤكداً أن الشباب هم ثروة الوطن وصناع المستقبل.

ودعا سموه الشباب لمواصلة طلب العلم والاستمرار في البحث عن رسائل علمية جديدة وموضوعات ذات أهمية يستفيد منها أبناء الوطن وإصدار المزيد من المؤلفات والابحاث التي يمكن للدارسين والباحثين الاستفادة منها في خدمة تطوير الأداء والتميز في تنفيذ المشاريع والسياسات الحكومية، مضيفاً أن هناك الكثير من الجوانب في المجتمع الإماراتي يجب البحث فيها وتقصي الحقائق عنها وتسليط الضوء عليها.. مؤكداً وجود تاريخ وحضارة عظيمة لدولة الإمارات يجب على الدارسين تقديم رسائل علمية حولها لاطلاع العالم على النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع القطاعات وخصوصاً الحكومية منها.