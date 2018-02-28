حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير البحريني

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأربعاء، سعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن أمنياته للسفير البحريني بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.. مثنياً سموه على جهوده خلال فترة عمله بالدولة في تعزيز أواصر العلاقة الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء.. الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.