محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين وسبل تدعيمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

وتطرق الحديث بين الجانبين إلى التطورات والفرص الإقليمية لزيادة تعزيز الشراكة الأميركية - الإماراتية في عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وشكر الرئيس الأميركي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دوره القيادي في حشد الدعم الإقليمي والدولي في التصدي الفاعل للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، فيما شكر سموه الرئيس ترامب على دوره الرئيسي في ملف مكافحة التطرف والإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون الإقليمي ودور مجلس التعاون الخليجي للحد من التهديدات الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي للمنطقة.