شرطة أبوظبي تنظم يوماً رياضياً لقطاع أمن المجتمع

الشارقة 24 - وام:



أقام قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي فعالية اليوم الرياضي للقطاع والتي نظمها مركز الخدمة الاجتماعية في الشامخة، في إطار الحرص على الاهتمام بجميع الأنشطة الرياضية وتشجيع المنتسبين على ممارسة الرياضة.

وأكد العميد حماد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية ودورها في رفع اللياقة البدنية لمنتسبي الشرطة وبناء الشخصية وتنمية القدرات، مشيداً بدعم القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بالأنشطة الرياضة.



شاركت في فعالية الْيَوْمَ الرياضي مدارس منطقة الشامخة وتضمنت إقامة مسابقات لشد الحبل بين إدارات قطاع أمن المجتمع ومباراة كرة قدم استعراضية بين فريق مدير القطاع مقابل فريق نائب مدير القطاع.



حضر الفعالية العميد دكتور راشد بورشيد نائب مدير قطاع أمن المجتمع وكبار الضباط، وذلك في إطار الحرص على تشجيع المنتسبين للتميز في المجال الرياضي وتوطيد العلاقات الاجتماعية بينهم.