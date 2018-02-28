شرطة أبوظبي تشارك بمختبر "باليستي" متنقل في معرض "يومكس"

الشارقة 24 – وام:

شاركت إدارة الأدلة الجنائية في قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي في فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018" بمختبر "باليستي" متنقل.

والمختبر عبارة عن مقطورة متكاملة بطول 25 متراً تضم أجهزة تقنية تعمل بكفاءة وجودة عالية في مجالي فحص الأسلحة والذخائر وأخذ العينات لقاعدة بيانات بصمة السلاح تسهم بتقليص زمن الفحص الفني للسلاح، إضافة إلى سهولة التنقل من مكان إلى آخر، بدلاً عن نقل الأسلحة إلى المختبر الجنائي لإجراء الفحوصات الفنية.

يشار إلى أن المختبر الباليستي المتنقل تم تصميمه وتجهيزه وفقاً لأحدث المواصفات العالمية ومزود بأجهزة حديثة وتقنيات متطورة لتعزيز تقديم خدمات شرطية عالية الجودة.

كما أن وحدة المختبر الباليستي المتنقلة تعمل بكفاءة عالية في مجالي فحص الأسلحة والذخائر وأخذ العينات لقاعدة بيانات بصمة السلاح "I B I S" ويتكون قسم الأسلحة من قسمين أحدهما خاص بفحص الأسلحة والذخائر وآخر مختص بفحص الجودة.

ويتميز المختبر "الباليستي" المتنقل بالعديد من الفوائد من ضمنها أخذ عينات الأسلحة المراد ترخيصها وقدرته على تحميل البيانات الخاصة بالأسلحة عبر خط تواصل مشترك مع الخادم الرئيسي لنظام بصمة السلاح "I B I S" حيث أن مهمة الفحص الفني للأسلحة والذخائر تتم من قبل فريق عمل وطني.