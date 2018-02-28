"كهرباء دبي" تنظم معرضاً في الحديقة الشمسية لمجمع محطات جبل علي

الشارقة 24 - وام:

افتتح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي معرض الابتكار، الذي ينظم على مدى يومين في الحديقة الشمسية لمجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وذلك ضمن مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار".

وتم تصميم الحديقة الشمسية بشكل مبتكر حيث يتم تزويدها بمياه الري عن طريق أحد ابتكارات الهيئة، وهي وحدة تحلية المياه المتنقلة والتي تعمل على تحلية المياه باستخدام تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

واطلع الطاير، خلال جولته التي رافقه خلالها المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس- قطاع الابتكار والمستقبل، على أحدث الابتكارات التي قام بها موظفو قطاع الإنتاج في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها من المجالات المساندة.

وهنأ الطاير موظفي الهيئة على ابتكاراتهم، مؤكداً أنها لم تكن لتتحقق لولا عملهم الدؤوب وجهودهم الحثيثة لتعزيز مكانة الهيئة الرائدة بين المؤسسات المبتكرة عالمياً.