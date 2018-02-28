أحمد الجرمن يلقي كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

ألقى سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي كلمة الإمارات في إطار الجزء الرفيع المستوى للدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان.

وجدد سعادته في مستهل كلمته التزام دولة الإمارات العميق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث استعرضت دولة الإمارات الشهر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرها الدوري الثالث لحقوق الإنسان والذي تضمن مادة غنية بالإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة وأفضل الممارسات المتبعة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما فيها إعلان انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس خلال عام 2018.

وأشار سعادة الجرمن إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل قيادتها الرشيدة واصلت وضع استراتيجيات وخطط وطنية محددة تدعمها سمات الانفتاح ونبذ الكراهية والتمييز وترسيخ قيم التسامح وشملت هذه الاستراتيجيات تمكين المرأة وتمكين الشباب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالتعليم، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات انعكس على تصدر الدولة لمراكز ريادية ومتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية ومؤشر السعادة العالمي ومؤشر سيادة القانون وغيرها من المؤشرات الدولية الأخرى.