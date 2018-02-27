رئيس الدولة يمنح وزير خارجية كوستاريكا "وسام الاستقلال"

الشارقة 24 – وام:





منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مانويل غونزاليس سانز وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلاده وتنمية أوجه التعاون بينهما.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مانويل غونزاليس سانز الوسام، وذلك خلال استقبال سموه له بديوان عام الوزارة في أبوظبي، الثلاثاء.

وأشاد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجهود الكبيرة والعمل المتميز الذي قام به مانويل غونزاليس سانز ما أسهم في دفع العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوستاريكا إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

من جهته، أعرب وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على منحه هذا الوسام الرفيع، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه وبالدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على جهوده الكبيرة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، معبراً عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا التكريم الذي يجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لقاء مشتركاً مع مانويل غونزاليس سانز، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وكوستاريكا في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.